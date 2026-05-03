【B2プレーオフ5月3日の結果】3クラブが準決勝進出…横浜EXはアウェーで上位を連破

5月3日、全国各地で「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」クォーターファイナルが行われた。

1勝1敗のタイで第3戦に突入した神戸ストークス（第1シード）vs鹿児島レブナイズ（第8シード）は、ホームの神戸が99－53と圧倒し、セミファイナル進出を決めた。ヨーリ・チャイルズが25得点16リバウンドと躍動したほか、ベンチスタートの野溝利一が17得点、ルーク・メイも15得点をマーク。B2トップクラスの得点力を存分に発揮した。

福島ファイヤーボンズ（第3シード）は、熊本ヴォルターズ（第6シード）を86－79で下し、2連勝でセミファイナル進出を決めた。チーム最多の24得点を挙げたケニー・マニゴールトが要所でチームを勢いづけ、食い下がる熊本を振り切った。

また、松山市総合コミュニティセンターでは、敵地に乗り込んだ横浜エクセレンス（第5シード）が101－81で愛媛オレンジバイキングス（第4シード）に連勝。レギュラーシーズンでは愛媛に4戦全敗だったが、横浜EXは前日の勢いそのままに、第1クォーターから40得点を挙げるロケットスタート。エースのトレイ・ボイドが37得点と躍動した。

東地区王者の信州ブレイブウォリアーズ（第2シード）と福井ブローウィンズ（第7シード）の一戦は、福井が88－82で勝利し、シリーズは第3戦にもつれ込んだ。福井はラポラス・アイヴァナーカスが32得点14リバウンドと獅子奮迅の活躍。信州は栗原ルイスが負傷退場するアクシデントもあり、最終戦に持ち込まれる形となった。

この結果、リーグ屈指の得点力を誇る神戸と横浜EXがセミファイナルで対戦することが決定。福島は、4日に行われる信州vs福井GAME3の勝者と対戦する。

◆▼5月3日のプレーオフ試合結果

神戸ストークス 99－53 鹿児島レブナイズ



信州ブレイブウォリアーズ 82－88 福井ブローウィンズ



福島ファイヤーボンズ 86－79 熊本ヴォルターズ



愛媛オレンジバイキングス 81－101 横浜エクセレンス

◆▼5月4日のプレーオフ試合日程

信州ブレイブウォリアーズ vs 福井ブローウィンズ



14時5分ティップオフ＠ホワイトリング