リング誌のマイク・コッピンガー記者が速報ボクシングのWBC世界スーパーミドル級1位“カネロ”ことサウル・アルバレス（メキシコ）が9月、同級王者クリスティアン・ムビリ（フランス）との再起戦に臨むことが正式決定した。2日に東京ドームで行われた井上尚弥の防衛戦翌日、ボクシング界に飛び込んだビッグニュースを米専門メディアが速報で伝えた。契約締結が明らかになったのは3日。試合はサウジアラビア・リヤドで開催され