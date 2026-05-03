リング誌のマイク・コッピンガー記者が速報

ボクシングのWBC世界スーパーミドル級1位“カネロ”ことサウル・アルバレス（メキシコ）が9月、同級王者クリスティアン・ムビリ（フランス）との再起戦に臨むことが正式決定した。2日に東京ドームで行われた井上尚弥の防衛戦翌日、ボクシング界に飛び込んだビッグニュースを米専門メディアが速報で伝えた。

契約締結が明らかになったのは3日。試合はサウジアラビア・リヤドで開催され、WBC同級タイトルが懸けられる。

米専門誌「ザ・リング」のマイク・コッピンガー記者は「カネロ・アルバレスとクリスティアン・ムビリが9月のリヤドでのWBCスーパーミドル級タイトルマッチに向けた契約に署名した。カネロ対ムビリの初顔合わせは、エジプトでのウシク対ベロホーエン戦の週に行われる」と報じた。同誌公式Xも速報で伝えている。

35歳のカネロは4階級制覇を達成した現代最強ボクサーの1人。昨年9月の前戦では、ボクシング史上初となる3階級4団体統一王者となり、同12月に引退を表明したテレンス・クロフォード氏（米国）に判定負けを喫している。



（THE ANSWER編集部）