東京裁判の様子を記録した資料写真。（北京＝新華社配信）【新華社モスクワ5月3日】第2次世界大戦と日本について研究するロシアの専門家がこのほど、80年前の極東国際軍事裁判（東京裁判）は日本の軍国主義が犯した大罪を明らかにし、戦後の世界秩序を構築する重要な一歩であったと述べた。ロシア科学アカデミー中国・現代アジア研究所日本研究センターのドミトリー・ストレリツォフ主任研究員は新華社の取材に対し、東京裁判