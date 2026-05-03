給油口の左右 運転席から一瞬で判別OK！レンタカーを借りたときや、普段あまり乗らない家族のクルマを運転することになった際、ガソリンスタンドに入ってから「給油口が左右どっちにあるかわからない！」と焦ったことはないでしょうか。【カワイイ？】これが伝説の「軽油で走る軽自動車」です（写真）実は、車を降りて確認しなくても、運転席に座ったまま一瞬で見分ける方法があります。その答えは、運転席の目の前にある燃