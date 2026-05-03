給油口の左右 運転席から一瞬で判別OK！

レンタカーを借りたときや、普段あまり乗らない家族のクルマを運転することになった際、ガソリンスタンドに入ってから「給油口が左右どっちにあるかわからない！」と焦ったことはないでしょうか。

【カワイイ？】これが伝説の「軽油で走る軽自動車」です（写真）

実は、車を降りて確認しなくても、運転席に座ったまま一瞬で見分ける方法があります。

その答えは、運転席の目の前にある燃料計（ガソリンの残量計）に隠されています。燃料計には給油機のアイコンが描かれていますが、そのすぐ横をよく見てください。小さな三角マーク（矢印）が付いています（古い車にはない場合があります）。

このマークの向きが、そのまま給油口の位置を表しています。矢印が左向き（←）なら車体の左側に、右向き（→）なら車体の右側に給油口があることを示しており、車を降りることなく位置を判別できます。

この表示は2000年代以降に採用が広がったとされ、近年のクルマでは広く設けられています。もし自分の車に付いているか気になったら、ぜひ一度確認してみてください。

なぜ統一されないのか？ カギは「排気管」の位置

そもそも、なぜ給油口はすべての車で左右どちらかに統一されていないのでしょうか。



車種によって給油口の位置が違うのはなぜ？（画像：写真AC）



実はこの配置がバラバラなのには、安全上のルール（保安基準）による制約などが関係しています。

「道路運送車両法」に基づく「道路運送車両の保安基準」の細目を定める国土交通省の告示（燃料装置）では、燃料タンクの注入口とガス抜口について「排気管（マフラー）の開口方向にないこと」、さらに「排気管の開口部から300mm以上離れていること」と定められています。

ガソリンを入れる場所が熱いマフラーの出口に近いと、万が一の引火リスクがあるため、安全のために排気管の開口方向を避け、開口部から離して配置することが求められているのです。

また、「トヨタ」や「ホンダ」などのメーカーについては、左側通行の日本において、排ガスを出すマフラーを歩道側（左側）に置くのは望ましくないとの判断から、マフラーを右にし、給油口を反対の左側にしているという見方もあります。

ただ、メーカーや車種によって例外も多く、車両の構造や設計上の都合で決まるケースも少なくありません。

なお、古い車などでマークがない場合は、車内の給油口を開けるレバーの位置や、マフラーの出口と反対側を見ることで推測可能です。

最近は上から吊り下げられていてホースが左右どちらにも届くスタンドもありますが、車を傷つけないためにも、自分の車の給油口の位置を正しく把握して停車することをおすすめします。