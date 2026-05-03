2026年3月に東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）が実施した料金改定によって、運賃が値上げされました。この料金改定により、社会保険料が上がる可能性があることをご存じでしょうか。 給与は変わっていないのに手取りだけが減少する理由は、社会保険料の算定基準にあります。本記事では、社会保険料の算定基準や運賃改定による社会保険料への影響などを解説します。 通勤手当は社会保険料の算定基礎に含まれる