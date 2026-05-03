反町隆史が主演を務めたフジテレビ系ドラマ「GTO」が、28年ぶりに連続ドラマとして復活することが発表された。新シリーズは、カンテレ・フジテレビ系の月曜22時の連ドラ枠で放送となり、7月20日からスタートする予定だ。 「GTO」は、藤沢とおる氏の同名漫画が原作で、元暴走族の教師が型破りな教育で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかる学園ドラマ。反町が演じた主人公・鬼塚英吉が大人気となり、1998年版は全話の