＜中日クラウンズ最終日◇3日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞国内男子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、4年ぶり5勝目を狙う堀川未来夢がトータル14アンダー・単独首位に浮上している。【写真】この力感で打ちたい…石川遼のアプローチを後方から見ると1打差2位に平本世中。2打差3位にレフティの細野勇策、3打差4位タイには小平智、佐藤大平、ショーン・ノリス（南