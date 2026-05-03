＜中間速報＞堀川未来夢が単独トップ浮上 平本世中1差、レフティ細野は2差追走
＜中日クラウンズ 最終日◇3日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞国内男子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、4年ぶり5勝目を狙う堀川未来夢がトータル14アンダー・単独首位に浮上している。
【写真】この力感で打ちたい… 石川遼のアプローチを後方から見ると
1打差2位に平本世中。2打差3位にレフティの細野勇策、3打差4位タイには小平智、佐藤大平、ショーン・ノリス（南アフリカ）が続いている。今年から米下部ツアーを主戦場にしている石川遼は、今季日本ツアー初参戦。13ホール消化時点で3つ伸ばし、トータル7アンダー・16位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億1000万円。優勝者には2200万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞中日クラウンズ リーダーボード
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