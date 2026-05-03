◇米女子ゴルフツアーリビエラマヤ・オープン第3日（2026年5月2日メキシコエルカマレオンGC＝6583ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、4位から出た勝みなみ（27＝明治安田）は1イーグル、3バーディー、2ボギーの69で回り、通算10アンダーで3位に浮上した。ツアー初優勝を目指しトップと4打差で最終日に向かう。69で回った岩井明愛（23＝Honda）、75と落とした原英莉花（27＝NIPPONEXPRESSホールディングス）は1ア