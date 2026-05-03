アプローチは、「足裏」と「手のひら」の"センサー"を使って打つことが重要です！今回はアプローチ上達法を仕組みから教えてくれます。 自分でトルクを生み出すことが大事 柳最初のワッグルの動きでは手はほとんど使っていませんが、実際のアプローチでもう少し振り幅が大きくなってきたら手にも仕事ができてきます。それはクラブのトルクをコントロールすることです。シャフト軸線から外れたと