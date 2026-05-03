ザックリせずに寄せるコツを解説！２本指でクラブをつまんで振るだけ

アプローチは、「足裏」と「手のひら」の"センサー"を使って打つことが重要です！今回はアプローチ上達法を仕組みから教えてくれます。

自分でトルクを生み出すことが大事

柳 最初のワッグルの動きでは手はほとんど使っていませんが、実際のアプローチでもう少し振り幅が大きくなってきたら手にも仕事ができてきます。それはクラブのトルクをコントロールすることです。シャフト軸線から外れたところで球を打つゴルフクラブは必ずフェースの開閉が生じますが、それをトルクとして感じることが重要なんです。

山 ショットのような大きな振り幅でスピードもある動きは、クラブのモーメントで自然とトルクが生じますが、小さなアプローチの場合は、そのトルクを自分で生まなければならない。ここに難しさがあるんです。

柳 クラブを両手の親指と人差し指でつまんで、振り子のように振ってみると自然とフェースの開閉が生じます。これを感じつつ、動きを妨げずにクラブを動かせれば、軌道は安定しザックリなどのミスは出ません。

山 このトルクを感じて操作するためには、手のひらのセンサーの感度を上げていきたい。それにはグリップを左右で手渡ししながら行なう素振りや、片手でクラブを持ってグルグルと回す練習が有効です。ぜひやってみてください。

先っぽが動くイメージです

ヘッドのトゥ側の重みを感じ、トゥが動いてフェースが開閉するモーメントを感じとろう

フェース開閉のトルクを感じる

振り子のように振っても、バックスイングではフェースが開き、それがフォローにかけて閉じていく。この自然なトルクを感じながら操作できないスイングは×

2本指でクラブをつまんで振る

両手の親指と人差し指でクラブをつまんで振ってみるとクラブから生じるトルクを感じやすい。このトルクを妨げずに振ることがアプローチでは重要

“手のひらセンサー”のレベルアップドリル

【Drill１】グリップ手渡し素振り

右手でバックスイングからダウンスイング、インパクトで左手にクラブを受け渡してフォローへ。手のひらを柔軟に使う感覚が養われ、左右の手の役割分担がイメージできる

【Drill２】体のヨコでクラブ回し

センサーの感度が上がります！

体のヨコでバトントワリングのようにクラブを回す。クラブを握った手首を使って回すのではなく、手のひらのなかでグリップエンドの向きが変わるようにグラグラに使うのがポイント

手のひらはグリップに密着させない

手のなかでグリップが遊ぶように、手のひらにグリップを密着させないでクルクルと回そう

いかがでしたか？ トルクを感じましょう。

柳橋章徳

●やぎはし・あきのり/1985年生まれ、茨城県出身。最先端のスイング理論に詳しく、感覚的な部分を言語化できるプロコーチ。YouTubeチャンネル「BREAK THROUGH GOLF」でも上達法を発信中。

山縣竜治

●やまがた・りゅうじ/1982年生まれ、山口県出身。もともとは野球の専門家だが、運動学や解剖学、トレーニング理論に基づき、近年はゴルフの研究も行なう。「太子堂やまがた整骨院」総院長。

構成＝鈴木康介

写真＝小林司

協力=GOLFOLIC中延店