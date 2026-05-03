＜ターキッシュ・エアラインズオープン3日目◇2日◇ナショナルGC（トルコ）◇7287ヤード・パー72＞トルコで行われているDPワールド（欧州男子）ツアーは、第3ラウンドが終了した。日本勢は2人が予選を突破している。≪写真≫ アームロックパター、やさしい『ステルス2』FW、曲がらない『プロV1』……賞金王・金子駆大の14本は面白過ぎた昨年の日本ツアー賞金王・金子駆大は12位タイから出たこの日、1バーディ・4ボギーの「75」と