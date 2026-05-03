金子駆大は41位、星野陸也は71位に後退 ポルトガルのロドリゲスらが首位に浮上
＜ターキッシュ・エアラインズオープン 3日目◇2日◇ナショナルGC（トルコ）◇7287ヤード・パー72＞トルコで行われているDPワールド（欧州男子）ツアーは、第3ラウンドが終了した。日本勢は2人が予選を突破している。
≪写真≫ アームロックパター、やさしい『ステルス2』FW、曲がらない『プロV1』……賞金王・金子駆大の14本は面白過ぎた
昨年の日本ツアー賞金王・金子駆大は12位タイから出たこの日、1バーディ・4ボギーの「75」とスコアを落として、トータルイーブンパー・41位タイに後退した。30位で予選通過した星野陸也は2バーディ・6ボギー「76」。トータル3オーバー71位タイとなっている。首位には、この日「68」で回ったダニエル・ダ・コスタ・ロドリゲス（ポルトガル）と「70」で回ったミカエル・リンドベリ（スウェーデン）の2人がトータル7アンダーで並んでいる。1打差の2位には、グイド・ミグリオッツィ（イタリア）、ウーゴ・クサル（フランス）、カズマ・コボリ（ニュージーランド）ら6人が並んでいる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ターキッシュ・エアラインズオープン 3日目の成績
最終日の組み合わせ＆スタート時間
“キレ”と“ワンオン”を求めて 金子駆大と桂川有人が欧州仕様クラブをテスト
＜LIVE＞勝みなみが上位争い 米女子メキシコ大会スコア速報
世界4位が6打リード 米男子キャデラック選手権スコア速報
≪写真≫ アームロックパター、やさしい『ステルス2』FW、曲がらない『プロV1』……賞金王・金子駆大の14本は面白過ぎた
昨年の日本ツアー賞金王・金子駆大は12位タイから出たこの日、1バーディ・4ボギーの「75」とスコアを落として、トータルイーブンパー・41位タイに後退した。30位で予選通過した星野陸也は2バーディ・6ボギー「76」。トータル3オーバー71位タイとなっている。首位には、この日「68」で回ったダニエル・ダ・コスタ・ロドリゲス（ポルトガル）と「70」で回ったミカエル・リンドベリ（スウェーデン）の2人がトータル7アンダーで並んでいる。1打差の2位には、グイド・ミグリオッツィ（イタリア）、ウーゴ・クサル（フランス）、カズマ・コボリ（ニュージーランド）ら6人が並んでいる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ターキッシュ・エアラインズオープン 3日目の成績
最終日の組み合わせ＆スタート時間
“キレ”と“ワンオン”を求めて 金子駆大と桂川有人が欧州仕様クラブをテスト
＜LIVE＞勝みなみが上位争い 米女子メキシコ大会スコア速報
世界4位が6打リード 米男子キャデラック選手権スコア速報