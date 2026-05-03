41位に後退した金子駆大（写真は4月）（撮影：GettyImages）

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＜ターキッシュ・エアラインズオープン　3日目◇2日◇ナショナルGC（トルコ）◇7287ヤード・パー72＞トルコで行われているDPワールド（欧州男子）ツアーは、第3ラウンドが終了した。日本勢は2人が予選を突破している。

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昨年の日本ツアー賞金王・金子駆大は12位タイから出たこの日、1バーディ・4ボギーの「75」とスコアを落として、トータルイーブンパー・41位タイに後退した。30位で予選通過した星野陸也は2バーディ・6ボギー「76」。トータル3オーバー71位タイとなっている。首位には、この日「68」で回ったダニエル・ダ・コスタ・ロドリゲス（ポルトガル）と「70」で回ったミカエル・リンドベリ（スウェーデン）の2人がトータル7アンダーで並んでいる。1打差の2位には、グイド・ミグリオッツィ（イタリア）、ウーゴ・クサル（フランス）、カズマ・コボリ（ニュージーランド）ら6人が並んでいる。
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