チャンピオンシップ（イングランド２部）は５月２日、最終節が終了した。坂元達裕を擁するコベントリーが優勝し、プレミアリーグ昇格を果たしたなか、松木玖生が所属するサウサンプトンが４位、ブリストルから平河悠がレンタルされているハルが６位で、それぞれ昇格プレーオフに回る権利を手にした。平河はレンタル中のため来シーズンはどうなるか分からないが、青森山田時代から注目を浴びてきた松木がプレミアリーグでプレ