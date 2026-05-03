「あの青森山田のキャプテンが」「早く見たい」日本代表入り期待の22歳MFがプレミア参戦の可能性！昇格PO決定にネット歓喜「かなり楽しみ」
チャンピオンシップ（イングランド２部）は５月２日、最終節が終了した。
坂元達裕を擁するコベントリーが優勝し、プレミアリーグ昇格を果たしたなか、松木玖生が所属するサウサンプトンが４位、ブリストルから平河悠がレンタルされているハルが６位で、それぞれ昇格プレーオフに回る権利を手にした。
平河はレンタル中のため来シーズンはどうなるか分からないが、青森山田時代から注目を浴びてきた松木がプレミアリーグでプレーする可能性が現実的となり、インターネット上では、次のような声が上がった。
「松木選手がプレミアリーグでプレーする姿を早く見たいです」
「かなり楽しみ」
「松木プレミアで見たいからセインツがPO勝ち上がってほしいな」
「あの青森山田のキャプテンが、ついにプレミアリーグの舞台に立とうとしている」
「松木の挑戦めっちゃ楽しみ」
「ビッグニュースだ」
「プレミアリーグの舞台に踏み出すにふさわしいです」
「プレミアの扉をこじ開けてほしい！」
今後の日本代表入りが期待される22歳は、チームをプレミアリーグ昇格に導けるか。プレーオフ準決勝で、サウサンプトンはミドルスブラ、ハルはミルウォールと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
坂元達裕を擁するコベントリーが優勝し、プレミアリーグ昇格を果たしたなか、松木玖生が所属するサウサンプトンが４位、ブリストルから平河悠がレンタルされているハルが６位で、それぞれ昇格プレーオフに回る権利を手にした。
平河はレンタル中のため来シーズンはどうなるか分からないが、青森山田時代から注目を浴びてきた松木がプレミアリーグでプレーする可能性が現実的となり、インターネット上では、次のような声が上がった。
「松木選手がプレミアリーグでプレーする姿を早く見たいです」
「かなり楽しみ」
「松木プレミアで見たいからセインツがPO勝ち上がってほしいな」
「あの青森山田のキャプテンが、ついにプレミアリーグの舞台に立とうとしている」
「松木の挑戦めっちゃ楽しみ」
「ビッグニュースだ」
「プレミアリーグの舞台に踏み出すにふさわしいです」
「プレミアの扉をこじ開けてほしい！」
今後の日本代表入りが期待される22歳は、チームをプレミアリーグ昇格に導けるか。プレーオフ準決勝で、サウサンプトンはミドルスブラ、ハルはミルウォールと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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