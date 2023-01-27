プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ブリのショウガ焼き」 「エリンギのサクサク揚げ」 「くずし豆腐の大葉和え」 の全3品。 ブリの照り焼きはショウガを入れて。ご飯にもお酒にも合う献立です。【主菜】ブリのショウガ焼き 焼いた後に熱湯を注ぎ入れることでブリの臭みが消えますよ！ ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：334Kcal レシピ制作：管理栄養士、料理家杉本 亜希