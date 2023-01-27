【今日の献立】2026年5月3日(日)「ブリのショウガ焼き」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ブリのショウガ焼き」 「エリンギのサクサク揚げ」 「くずし豆腐の大葉和え」 の全3品。
ブリの照り焼きはショウガを入れて。ご飯にもお酒にも合う献立です。
【主菜】ブリのショウガ焼き
焼いた後に熱湯を注ぎ入れることでブリの臭みが消えますよ！
調理時間：20分
カロリー：334Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
白ネギ 1本 水煮タケノコ 1/4個
キヌサヤ 8~10枚
塩コショウ 少々
＜調味料＞
酒 大さじ1
ハチミツ 大さじ1
しょうゆ 大さじ1~1.5
ショウガ (すりおろし)1片分
サラダ油 大さじ1
野菜は焼けたものから、器に盛って下さい。
2. フライパンに残りのサラダ油を中火で熱し、ブリを両面色よく焼き、熱湯をヒタヒタに注ぎ入れてザルに上げる。
3. (2)のフライパンに＜調味料＞の材料を入れて強火にかける。煮たったらブリを戻してからめ、(1)の器に盛り合わせる。
【副菜】エリンギのサクサク揚げ
エリンギの食感と水煮コーンの甘みがおいしい揚げ物です。
調理時間：15分
カロリー：304Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
白ゴマ 大さじ1.5
＜衣＞
片栗粉 大さじ2
小麦粉 大さじ1
卵 1個
顆粒チキンスープの素 小さじ1.5
サラダ油 小さじ1
揚げ油 適量 サラダ菜 2~4枚
バラバラしてまとまりが良くない場合は、分量外の小麦粉、水を加えて下さい。
2. 170℃の揚げ油に(1)をひとくち大ずつ落とし入れ、サクッと揚げる。サラダ菜をしいた器に盛る。
【副菜】くずし豆腐の大葉和え
木綿豆腐はザックリ手でくずしましょう！
調理時間：15分
カロリー：114Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
大葉 5枚
プチトマト 6個
＜合わせ甘酢＞
作り置き甘酢 大さじ1
しょうゆ 小さじ1.5~2
ゴマ油 小さじ1~1.5
ブリの照り焼きはショウガを入れて。ご飯にもお酒にも合う献立です。
【主菜】ブリのショウガ焼き
焼いた後に熱湯を注ぎ入れることでブリの臭みが消えますよ！
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：334Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ブリ (切り身)2切れ
白ネギ 1本 水煮タケノコ 1/4個
キヌサヤ 8~10枚
塩コショウ 少々
＜調味料＞
酒 大さじ1
ハチミツ 大さじ1
しょうゆ 大さじ1~1.5
ショウガ (すりおろし)1片分
サラダ油 大さじ1
【下準備】ブリは分量外の塩を振って10分置き、出てきた水分をキッチンペーパーで拭き取る。白ネギは根元を少し切り落とし、長さ4〜5cmに切る。水煮タケノコは食べやすい大きさの薄切りにする。キヌサヤは筋を取る。分量外の熱湯を沸かす。
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【作り方】1. フライパンにサラダ油半量を中火で熱し、白ネギ、水煮タケノコ、キヌサヤを焼いて器に盛り、塩コショウを振る。
©Eレシピ
野菜は焼けたものから、器に盛って下さい。
2. フライパンに残りのサラダ油を中火で熱し、ブリを両面色よく焼き、熱湯をヒタヒタに注ぎ入れてザルに上げる。
©Eレシピ
3. (2)のフライパンに＜調味料＞の材料を入れて強火にかける。煮たったらブリを戻してからめ、(1)の器に盛り合わせる。
©Eレシピ
【副菜】エリンギのサクサク揚げ
エリンギの食感と水煮コーンの甘みがおいしい揚げ物です。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：304Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）エリンギ 1パック 水煮コーン (缶)90g
白ゴマ 大さじ1.5
＜衣＞
片栗粉 大さじ2
小麦粉 大さじ1
卵 1個
顆粒チキンスープの素 小さじ1.5
サラダ油 小さじ1
揚げ油 適量 サラダ菜 2~4枚
【下準備】エリンギは1cm角に切る。水煮コーンはザルに上げ、水気をきる。ボウルで＜衣＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油を170℃に予熱し始める。
©Eレシピ
【作り方】1. ＜衣＞のボウルにエリンギ、水煮コーン、白ゴマを加えてよく混ぜ合わせる。
©Eレシピ
バラバラしてまとまりが良くない場合は、分量外の小麦粉、水を加えて下さい。
2. 170℃の揚げ油に(1)をひとくち大ずつ落とし入れ、サクッと揚げる。サラダ菜をしいた器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】くずし豆腐の大葉和え
木綿豆腐はザックリ手でくずしましょう！
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：114Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）木綿豆腐 200g
大葉 5枚
プチトマト 6個
＜合わせ甘酢＞
作り置き甘酢 大さじ1
しょうゆ 小さじ1.5~2
ゴマ油 小さじ1~1.5
【下準備】木綿豆腐は布巾またはキッチンペーパーに包み、10分位水気をきる。大葉は軸を切り落とし、せん切りにする。プチトマトはヘタを取り、横半分に切る。
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【作り方】1. ボウルで＜合わせ甘酢＞の材料を混ぜ合わせ、大葉、プチトマト、木綿豆腐は手でくずしながら加え、サッと和えて器に盛る。
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