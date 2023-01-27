プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ブリのショウガ焼き」 「エリンギのサクサク揚げ」 「くずし豆腐の大葉和え」 の全3品。
ブリの照り焼きはショウガを入れて。ご飯にもお酒にも合う献立です。

【主菜】ブリのショウガ焼き
焼いた後に熱湯を注ぎ入れることでブリの臭みが消えますよ！

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調理時間：20分
カロリー：334Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

ブリ  (切り身)2切れ
白ネギ  1本 水煮タケノコ  1/4個
キヌサヤ  8~10枚
塩コショウ  少々
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  ハチミツ  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1~1.5
  ショウガ  (すりおろし)1片分
サラダ油  大さじ1

【下準備】

ブリは分量外の塩を振って10分置き、出てきた水分をキッチンペーパーで拭き取る。白ネギは根元を少し切り落とし、長さ4〜5cmに切る。水煮タケノコは食べやすい大きさの薄切りにする。キヌサヤは筋を取る。分量外の熱湯を沸かす。

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【作り方】

1. フライパンにサラダ油半量を中火で熱し、白ネギ、水煮タケノコ、キヌサヤを焼いて器に盛り、塩コショウを振る。

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野菜は焼けたものから、器に盛って下さい。
2. フライパンに残りのサラダ油を中火で熱し、ブリを両面色よく焼き、熱湯をヒタヒタに注ぎ入れてザルに上げる。

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3. (2)のフライパンに＜調味料＞の材料を入れて強火にかける。煮たったらブリを戻してからめ、(1)の器に盛り合わせる。

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【副菜】エリンギのサクサク揚げ
エリンギの食感と水煮コーンの甘みがおいしい揚げ物です。

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調理時間：15分
カロリー：304Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

エリンギ  1パック 水煮コーン  (缶)90g
白ゴマ  大さじ1.5
＜衣＞
  片栗粉  大さじ2
  小麦粉  大さじ1
  卵  1個
  顆粒チキンスープの素  小さじ1.5
  サラダ油  小さじ1
揚げ油  適量 サラダ菜  2~4枚

【下準備】

エリンギは1cm角に切る。水煮コーンはザルに上げ、水気をきる。ボウルで＜衣＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油を170℃に予熱し始める。

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【作り方】

1. ＜衣＞のボウルにエリンギ、水煮コーン、白ゴマを加えてよく混ぜ合わせる。

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バラバラしてまとまりが良くない場合は、分量外の小麦粉、水を加えて下さい。
2. 170℃の揚げ油に(1)をひとくち大ずつ落とし入れ、サクッと揚げる。サラダ菜をしいた器に盛る。

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【副菜】くずし豆腐の大葉和え
木綿豆腐はザックリ手でくずしましょう！

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調理時間：15分
カロリー：114Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

木綿豆腐  200g
大葉  5枚
プチトマト  6個
＜合わせ甘酢＞
  作り置き甘酢  大さじ1
  しょうゆ  小さじ1.5~2
  ゴマ油  小さじ1~1.5

【下準備】

木綿豆腐は布巾またはキッチンペーパーに包み、10分位水気をきる。大葉は軸を切り落とし、せん切りにする。プチトマトはヘタを取り、横半分に切る。

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【作り方】

1. ボウルで＜合わせ甘酢＞の材料を混ぜ合わせ、大葉、プチトマト、木綿豆腐は手でくずしながら加え、サッと和えて器に盛る。

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