◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトーDeNA（2日、神宮球場）先発マウンドにあがったDeNA・入江大生投手は、5回途中4失点(自責点2)で降板となりました。先頭から連打を浴びるなど、初回からピンチを背負った入江投手。それでも後続を打ち取り無失点にしのぎます。2回は三者凡退とするも、3回以降は2イニング連続で得点圏にランナーを背負うピンチ。それでも決定打を許さぬ粘投を見せました。援護したいDeNA打線でしたが、対するヤクルト