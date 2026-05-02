◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトーDeNA（2日、神宮球場）

先発マウンドにあがったDeNA・入江大生投手は、5回途中4失点(自責点2)で降板となりました。

先頭から連打を浴びるなど、初回からピンチを背負った入江投手。それでも後続を打ち取り無失点にしのぎます。2回は三者凡退とするも、3回以降は2イニング連続で得点圏にランナーを背負うピンチ。それでも決定打を許さぬ粘投を見せました。

援護したいDeNA打線でしたが、対するヤクルトの先発・小川泰弘投手の前に4回まで無安打。得点の好機をつかめません。それでも5回には奮起し、連打などで2アウト満塁のチャンスメイク。ここで打席に向かった入江投手は、ヤクルト外野の前進守備の頭上を越える先制タイムリー2塁打を放ちました。

自らのバットで援護した入江投手でしたが、直後の5回裏には、1アウトからヒットと四球で満塁のピンチ。バッテリーエラーで1点を返されると、2アウトまで追い込むも、内山壮真選手の逆転2点タイムリーを浴びました。

入江投手はここで降板。この日は4回と2/3で90球を投げ、被安打7、奪三振7、与四球2、4失点(自責点2)という成績でした。