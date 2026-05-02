俳優チャン・グンソクが、理想のタイプを明かした。去る5月1日、韓国で放送されたtvN『クギ洞フレンズ』（原題）第4回で、チャン・グンソクは“シェアハウス”を行う友人たちと自然な関係性を見せ、唯一無二の存在感を発揮した。【写真】「走り回れる父親に」チャン・グンソク、結婚に意欲この日、チャン・グンソクは、サプリを欠かさず飲むモーニングルーティーンで視線を釘付けにした。続けて、朝食にカレーを作ろうとする女優キ