俳優で歌手の中村雅俊の妻で、女優の五十嵐淳子さんが4月28日に亡くなっていたことが分かった。中村の所属事務所ノースプロダクションが公式サイトで公表した。【特集フォト】＜エンタメ界・2025年に亡くなった方々＞世界的名優に人気レスラーも中村の所属事務所「ノースプロダクション」の公式サイトが2日に公開した記事によると、五十嵐さんは4月28日に急病のために享年73歳で亡くなったとのこと。通夜および告別式は五十嵐