中村雅俊の妻・五十嵐淳子さん死去にコメント「今はその現実を受け止めることができません」
俳優で歌手の中村雅俊の妻で、女優の五十嵐淳子さんが4月28日に亡くなっていたことが分かった。中村の所属事務所ノースプロダクションが公式サイトで公表した。
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中村の所属事務所「ノースプロダクション」の公式サイトが2日に公開した記事によると、五十嵐さんは4月28日に急病のために享年73歳で亡くなったとのこと。通夜および告別式は五十嵐さんや遺族の意向により、すでに近親者のみで行われたそう。
公式ホームページには夫の中村のコメントも掲載されていて「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください」とつづっている。
五十嵐淳子さんは1952年9月20日生まれ。埼玉県出身。高校在学中の1970年にモデルを始め、程なくして芸能界デビュー。1975年には映画『阿寒に果つ』で主演を務めた。1977年にはドラマ『俺たちの勲章』（日本テレビ系）で共演した中村と結婚。1男3女を設けた。
引用：「ノースプロダクション」公式ホームページ
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中村の所属事務所「ノースプロダクション」の公式サイトが2日に公開した記事によると、五十嵐さんは4月28日に急病のために享年73歳で亡くなったとのこと。通夜および告別式は五十嵐さんや遺族の意向により、すでに近親者のみで行われたそう。
五十嵐淳子さんは1952年9月20日生まれ。埼玉県出身。高校在学中の1970年にモデルを始め、程なくして芸能界デビュー。1975年には映画『阿寒に果つ』で主演を務めた。1977年にはドラマ『俺たちの勲章』（日本テレビ系）で共演した中村と結婚。1男3女を設けた。
引用：「ノースプロダクション」公式ホームページ