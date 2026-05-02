＜NTTドコモビジネスレディス2日目◇2日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞第1ラウンドは、岡山絵里がツアータイ記録の8連続バーディでコースを沸かせたが、第2ラウンドでは天本ハルカが魅せた。5連続バーディを披露するなどトータル10アンダーまで伸ばし、現時点で首位とは2打差。13位タイから一気にリーダーボードを駆け上がった。【写真】ハマったシャフトはどんな感じ？天本ハルカの「65」に貢献したクラ