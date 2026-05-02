“しなり”が呼び込んだ5連続 天本ハルカ、初Vの地で快進撃「きょうのゴルフができれば」
＜NTTドコモビジネスレディス 2日目◇2日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞第1ラウンドは、岡山絵里がツアータイ記録の8連続バーディでコースを沸かせたが、第2ラウンドでは天本ハルカが魅せた。5連続バーディを披露するなどトータル10アンダーまで伸ばし、現時点で首位とは2打差。13位タイから一気にリーダーボードを駆け上がった。
【写真】ハマったシャフトはどんな感じ？ 天本ハルカの「65」に貢献したクラブたち
インスタートの10番でバーディが先行すると、14番でもスコアを伸ばし「34」でハーフターン。ただ、その前半から“兆し”はあった。パッティングのライン読みが「惜しかった」と振り返る。今回と同じコースで行われた2024年の「パナソニックオープンレディース」でツアー初優勝を挙げているが、好イメージがあるがゆえにライン読みに迷いも生じていたという。それでも「外しても“お先”になる距離感を出したらラインが合ってきた」と、ホールを重ねるごとに修正していった。迎えた後半1番パー4。4メートルを沈めた一打が5連続バーディの号砲となった。続く2番で7メートル、3番パー5では3打目を50センチに寄せ、4番、5番も4メートル以内を沈める。パッティングが一気にかみ合った。「風が吹くと難しい。距離が長いので気が抜けない」。“65”をマークしながら、浜野を攻略したという感覚はない。ただ、強風下ではボールの落としどころが絞られる。「広くというより、きっちり置きたい」という天本にとって、こうしたコンディションはむしろ性に合う。今シーズンは開幕戦を40位で終えると、第2戦の「台湾ホンハイレディース」は「食あたり」で棄権。その影響で体重が落ち、飛距離もダウンした。「きつかったです」。思うようなゴルフができない時期が続いた。それでも現在は飛距離も戻りつつある。「今週からシャフトを3年ぶりに替えて結構ハマっている」というのも好調の要因。柔らかめのスペックに変更したことで、「勝手に走ってくれて、タイミングが合っている」という感覚を得ている。これまで使用していたのは三菱ケミカルの『ディアマナ ZF（40SR）』だが、今週から日本シャフトの『レジオフォーミュラ MB＋（S45）』へと変更した。開幕戦で新しいヘッドを投入したものの、「もう少ししなりが欲しい」とシャフトとのマッチングに課題を感じていた。一見するとSRからSへの変更で硬くなった印象を受けるが、フレックス表示はメーカーごとに基準が異なる。このケースでは、剛性が高くしっかりした挙動のディアマナに対し、レジオフォーミュラはSでもしなりを感じやすい。「粘ってくれて全体がしなる。それでも振り遅れない。叩きにいける」と、フィーリングは大きく改善された。飛距離も戻り、ショットの安定感も向上。それにともない状態も上向いている。「今、私が積み重ねなきゃいけないのは毎日60台を出すこと。そこを忘れずに、取れるところで取って、きょうのようなゴルフができれば」。60台は、2週前の「KKT杯バンテリンレディス」第2ラウンドの「69」に続いて今季2度目。初優勝の地で、あの歓喜の再現を思い描く。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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