テレビ東京は2日午後6時半から、世界卓球2026を放送する。2日は日本の開幕戦となる女子団体のイングランド戦が行われる。【オールスター感謝祭】水谷隼、“卓球変態”な差し入れ公開「見たことない」「弁当すぎる」日本のWエース張本美和＆早田ひな。いまや世界ランクTOP10の2人。初戦の相手イングランドは開催地ゆえ完全アウェー必至。会場の熱狂を黙らせるようなプレーで初陣を目指す。今年で100周年を迎える卓球世界一決