世界卓球、きょう日本開幕戦 完全アウェー必至の初陣に Wエース張本美和＆早田ひなの活躍は テレ東で放送【日本代表＆放送日程一覧】
テレビ東京は2日午後6時半から、世界卓球2026を放送する。2日は日本の開幕戦となる女子団体のイングランド戦が行われる。
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日本のWエース張本美和＆早田ひな。いまや世界ランクTOP10の2人。初戦の相手イングランドは開催地ゆえ完全アウェー必至。会場の熱狂を黙らせるようなプレーで初陣を目指す。
今年で100周年を迎える卓球世界一決定戦、世界卓球が2日からロンドンで開幕。おととしのアジア選手権では、女子団体が50年ぶりに中国を破っての金メダルを獲得。男子も昨年、世界最高峰ツアーで張本智和が中国人選手に勝利してシングルス優勝、さらに世界卓球では男子ダブルス戸上・篠塚ペアが64年ぶりとなる金メダルを獲得するなど、今大会は王者・中国超えを果たす歴史的な中継となる可能性がある。
最注目は世界ランク国内トップの張本美和。1月の全日本選手権では、同大会3連覇中の早田ひなを撃破し、自他共に認めるエースへ成長を遂げた。男子では、同じく世界ランクトップの兄・張本智和に加え、全日本選手権を制した松島輝空に期待がかかる。テレ東は「絶対届く、金メダル。」を掲げて日本代表を応援する。
■出演者
メインキャスター：福澤朗
■世界卓球2026アンバサダー：水谷隼
（東京五輪混合ダブルス金メダル）
■解説：平野早矢香
（ロンドン五輪女子団体銀メダル）
■進行：松澤亜海（テレビ東京アナウンサー）
■実況：植草朋樹・中川聡・立川周（テレビ東京アナウンサー）
■日本代表
【男子】（）内は世界ランク
張本智和（3）
松島輝空（8）
戸上隼輔（18）
宇田幸矢（27）
篠塚大登（30）
【女子】
張本美和（5）
早田ひな（10）
橋本帆乃香（15）
長崎美柚（16）※崎＝たつさき
面手凛（122）
■大会方式
第1ステージ…シード順位決定戦
世界ランク上位7ヶ国＋開催地イングランドが4チームずつの2グループに分かれて総当たり戦を行う
※全8チーム決勝トーナメント進出は決定済
※シード順位決定のためのリーグ戦
第2ステージ…決勝トーナメント 32チームノックアウト方式
R32→R16→準々決勝→準決勝→決勝
■試合形式
・エントリーは3名 ※試合前に決定する
・最大5シングルスマッチ
・すべて5ゲーム制（3ゲーム先取）
・ＡＢＣvsＸＹＺ方式を採用
ＡvsＸ
ＢvsＹ
ＣvsＺ
ＡvsＹ（必要な場合）
ＢvsＸ（必要な場合）
■ＴＨＥＳＥＶＥＮ（日本の金メダルを阻む世界のライバルたち）
中国
孫穎莎（ソンエイサ）「絶対女王」
王楚欽（オウソキン）「世界NO.1サウスポー」
スウェーデン
モーレゴード「六角形のファンタジスタ」
フランス
ルブラン兄弟「眼鏡の革命兄弟」
ドイツ
ウィンター「アンチラバー」
韓国
シン・ユビン「天才卓球少女」
ルーマニア
セーチ「強すぎる妖精」
■放送情報
5月2日（土）…後6：30〜後8：55（延長なし）
女子「日本VSイングランド」
5月3日（日）…後6：30〜後10:24（延長あり）
女子「日本VSドイツ」
5月4日（月・祝）…後8：30〜後10：24（延長あり）
決勝トーナメント
5月5日（火・祝）…後6：25〜後8：54（延長なし）
決勝トーナメント
【オールスター感謝祭】水谷隼、“卓球変態”な差し入れ公開「見たことない」「弁当すぎる」
日本のWエース張本美和＆早田ひな。いまや世界ランクTOP10の2人。初戦の相手イングランドは開催地ゆえ完全アウェー必至。会場の熱狂を黙らせるようなプレーで初陣を目指す。
今年で100周年を迎える卓球世界一決定戦、世界卓球が2日からロンドンで開幕。おととしのアジア選手権では、女子団体が50年ぶりに中国を破っての金メダルを獲得。男子も昨年、世界最高峰ツアーで張本智和が中国人選手に勝利してシングルス優勝、さらに世界卓球では男子ダブルス戸上・篠塚ペアが64年ぶりとなる金メダルを獲得するなど、今大会は王者・中国超えを果たす歴史的な中継となる可能性がある。
■出演者
メインキャスター：福澤朗
■世界卓球2026アンバサダー：水谷隼
（東京五輪混合ダブルス金メダル）
■解説：平野早矢香
（ロンドン五輪女子団体銀メダル）
■進行：松澤亜海（テレビ東京アナウンサー）
■実況：植草朋樹・中川聡・立川周（テレビ東京アナウンサー）
■日本代表
【男子】（）内は世界ランク
張本智和（3）
松島輝空（8）
戸上隼輔（18）
宇田幸矢（27）
篠塚大登（30）
【女子】
張本美和（5）
早田ひな（10）
橋本帆乃香（15）
長崎美柚（16）※崎＝たつさき
面手凛（122）
■大会方式
第1ステージ…シード順位決定戦
世界ランク上位7ヶ国＋開催地イングランドが4チームずつの2グループに分かれて総当たり戦を行う
※全8チーム決勝トーナメント進出は決定済
※シード順位決定のためのリーグ戦
第2ステージ…決勝トーナメント 32チームノックアウト方式
R32→R16→準々決勝→準決勝→決勝
■試合形式
・エントリーは3名 ※試合前に決定する
・最大5シングルスマッチ
・すべて5ゲーム制（3ゲーム先取）
・ＡＢＣvsＸＹＺ方式を採用
ＡvsＸ
ＢvsＹ
ＣvsＺ
ＡvsＹ（必要な場合）
ＢvsＸ（必要な場合）
■ＴＨＥＳＥＶＥＮ（日本の金メダルを阻む世界のライバルたち）
中国
孫穎莎（ソンエイサ）「絶対女王」
王楚欽（オウソキン）「世界NO.1サウスポー」
スウェーデン
モーレゴード「六角形のファンタジスタ」
フランス
ルブラン兄弟「眼鏡の革命兄弟」
ドイツ
ウィンター「アンチラバー」
韓国
シン・ユビン「天才卓球少女」
ルーマニア
セーチ「強すぎる妖精」
■放送情報
5月2日（土）…後6：30〜後8：55（延長なし）
女子「日本VSイングランド」
5月3日（日）…後6：30〜後10:24（延長あり）
女子「日本VSドイツ」
5月4日（月・祝）…後8：30〜後10：24（延長あり）
決勝トーナメント
5月5日（火・祝）…後6：25〜後8：54（延長なし）
決勝トーナメント