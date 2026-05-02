近年、国際社会において経済安全保障という概念が急速に重要性を増している。かつての冷戦期においては、軍事的な衝突を回避することに主眼が置かれていたが、現代では経済活動そのものが国家の存立を左右する安全保障の直接的な手段へと変貌を遂げている。 この背景には、グローバル化の進展に伴う相互依存の深化、地政学と地経学の融合、そして先端技術が軍民両面で決定的な役割を果たすようになった現状がある。 特定