日本銀行前総裁で、大規模な金融緩和策を主導した黒田東彦（はるひこ）氏（８１）が、読売新聞のインタビューに応じた。日本経済については「賃金と物価がともに上昇する好循環がビルトイン（組み込み）されている段階だ」と述べ、日銀が掲げる２％の物価安定目標は「達成されている」との見解を示した。現在０・７５％程度の日銀の政策金利は１・５％程度まで引き上げが可能とも指摘した。政策金利「１・５％」可能後任の植田