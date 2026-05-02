日本銀行前総裁で、大規模な金融緩和策を主導した黒田東彦（はるひこ）氏（８１）が、読売新聞のインタビューに応じた。

日本経済については「賃金と物価がともに上昇する好循環がビルトイン（組み込み）されている段階だ」と述べ、日銀が掲げる２％の物価安定目標は「達成されている」との見解を示した。現在０・７５％程度の日銀の政策金利は１・５％程度まで引き上げが可能とも指摘した。

政策金利「１・５％」可能

後任の植田和男総裁の下、日銀が進めている金融政策の正常化については、「基本的に適切にやってきていると思う」と話した。景気を刺激も冷やしもしない金利水準を指す「中立金利」は「おおむね１・５％」と説明し、そこまでは政策金利を引き上げられるとの見方を示した。

中東情勢の悪化で原油価格が高騰するなか、日銀は４月２７、２８日に開いた金融政策決定会合で追加利上げを見送った。この判断に対し、黒田氏は「インフレ（物価上昇）への懸念と、経済低迷の恐れの両方がある時、状況をよく見るというのは、非常に正しい」と評価した。

利上げの見送りにより、物価上昇に対して金融政策が後手に回る「ビハインド・ザ・カーブ」に陥るリスクについては、「私はあまり感じていない」と述べた。

「１３０円程度がよいところ」

黒田氏は日銀総裁時代、外国為替市場の円相場に関し、「全体として円安は（日本経済に）プラス」（２０２２年４月の記者会見）などと評価していた。ただ、最近の円安・ドル高基調については、「１ドル＝１６０円というレートはいくら何でも円安に行き過ぎだ。１３０円程度がよいところではないか」と指摘した。

昨年１０月に発足した高市政権が緩和的な金融政策を志向し、積極的な財政政策を打ち出していることを巡っては、「日本経済は非常に順調だ。財政出動を拡大させるとか、金融緩和をする必要がない。そのようなことをしたらインフレになってしまう」と懸念を表明した。

黒田氏は財務省財務官、アジア開発銀行（ＡＤＢ）総裁などを経て、１３〜２３年に日銀総裁を務めた。現在は政策研究大学院大学の政策研究院シニア・フェローを務めている。黒田氏が主導し、日銀はデフレ脱却を目指して国債や上場投資信託（ＥＴＦ）の大量買い入れ、マイナス金利政策、長短金利操作などの緩和策を打ち出した。

インタビューは４月３０日に実施した。