南アフリカのヨハネスブルグ国際空港の倉庫で、長沙に発送予定の輸出品を集める従業員。（ヨハネスブルグ＝新華社配信／羅婇寧）【新華社長沙5月2日】中国は1日、国交のあるアフリカ53カ国に対する全面的なゼロ関税措置を開始した。湖南省長沙市の長沙黄花国際空港では同日、南アフリカ産ワイン6千本余りが通関を終え、同省で初めて新措置の適用を受けた貨物となった。企業の関税免除額は2万1千元（1元＝約23円）だった。