＜メキシコ・リビエラマヤオープン2日目◇1日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーのメキシコ大会は、第2ラウンドが終了した。【連続写真】飛距離が出る秘密は？ 勝みなみの“超最新スイング”日本勢は9人が出場。10位から出た勝みなみが、7バーディ・3ボギーの「68」をマークし、トータル7アンダー・4位に浮上。原英莉花がトータル4アンダー・11位タイ、櫻井心那がトータル2アンダー・20位タ