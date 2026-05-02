勝みなみが4位で日本勢トップ、原英莉花11位 渋野日向子ら7人が予選通過
＜メキシコ・リビエラマヤオープン 2日目◇1日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーのメキシコ大会は、第2ラウンドが終了した。
【連続写真】飛距離が出る秘密は？ 勝みなみの“超最新スイング”
日本勢は9人が出場。10位から出た勝みなみが、7バーディ・3ボギーの「68」をマークし、トータル7アンダー・4位に浮上。原英莉花がトータル4アンダー・11位タイ、櫻井心那がトータル2アンダー・20位タイで決勝ラウンドに進んだ。今大会終了後に行われるリシャッフル対象者で、初日に「76」と出遅れた渋野日向子は、3バーディ・1ボギーの「70」とスコアを伸ばした。渋野、岩井明愛、昨年覇者の岩井千怜、西村優菜のいずれもがトータル2オーバー・62位タイとし、日本勢は7人が予選通過を果たした。渋野は、4月の日本ツアー「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」を含め、3月の「ブルーベイLPGA」以来となる5試合ぶりの予選通過となった。トータル3オーバー・76位タイの吉田優利、トータル14オーバー・119位タイの笹生優花はともに決勝ラウンドに進むことはできなかった。前戦の今季メジャー初戦「シェブロン選手権」を制したネリー・コルダ、ブリアナ・ドウ（ともに米国）がトータル9アンダー・首位タイ。トータル8アンダー・2位にメラニー・グリーン（米国）が続く。今大会の賞金総額は250万ドル（約3億9300万円）。優勝者には37万5000ドル（約5900万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米女子メキシコ大会 2日目の成績
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