俳優でタレントの黒柳徹子（92）が、MCを務めるテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金曜後1：00時）で、健康を維持する独自の生活ルーティンを明かした。【動画・写真】す、すごい…！水中ヨガを行いプールにプカプカと浮かぶ黒柳徹子4月28日放送回のゲストは、俳優の高畑淳子（71）。5月10日から大阪・新歌舞伎座でスタートする舞台『おだまり、お辰！』に出演するなど、俳優生活50年を迎えたいまなお第一線で活躍する高畑だ