ＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏの人気恋愛リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパンシーズン４」配信直前スペシャルトークイベントが４月３０日、都内で行われ、今田耕司、指原莉乃、坂東工らが登壇した。５月１日配信スタート。４代目バチェロレッテは、７歳から２０歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごし、英語、フランス語のトリリンガルというインフルエンサー、平松里菜（２６）。１６６センチの高身長が映え