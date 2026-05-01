◇セ・リーグヤクルト16―5DeNA（2026年4月30日神宮）ヤクルトが1日、神宮でDeNAに勝利。池山監督は就任18勝目となり、昭和40年生まれのプロ野球「昭和40年会」の監督通算1000勝目を飾った。そうそうたるメンバーで結成する「40年会」。監督としては西武・渡辺久信が472勝、ロッテ・吉井理人が197勝、中日・与田剛が183勝、ヤクルト・古田敦也が130勝で通算982勝を挙げていた。同会で5人目の監督となった池山監督がハイ