きょうは５月１日、色鮮やかなあんどんが街をめぐる南砺市の福野夜高祭はきょうが初日です。このあと街なかをめぐるのを前に、各町内で明かりがともされた夜高あんどんの様子を中継でお伝えします。夕闇が訪れ始めた南砺市福野の街に明かりをともされた、色鮮やかな夜高あんどんが浮かび上がっています。初日を迎えた福野夜高祭、こちらは新町の夜高あんどんです。そして祭りに欠かせない夜高節を、新町のみなさんに披露してもらい