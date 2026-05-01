漫画「テニスの王子様」で知られる漫画家・許斐剛さんが2026年5月1日、今季限りでの現役引退を発表した男子テニス・錦織圭選手とのツーショットをXで公開し、「本当にお疲れ様でした」などとねぎらった。「まさにテニスの王子様」錦織選手は5月1日に自身のSNSを通じて、今季限りで現役を引退すると発表。「トップ10という場所まで辿り着けたことは、自分にとって大きな誇りです」などのメッセージをつづっていた。許斐さんも同日に