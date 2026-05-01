漫画「テニスの王子様」で知られる漫画家・許斐剛さんが2026年5月1日、今季限りでの現役引退を発表した男子テニス・錦織圭選手とのツーショットをXで公開し、「本当にお疲れ様でした」などとねぎらった。

「まさにテニスの王子様」

錦織選手は5月1日に自身のSNSを通じて、今季限りで現役を引退すると発表。「トップ10という場所まで辿り着けたことは、自分にとって大きな誇りです」などのメッセージをつづっていた。

許斐さんも同日にXを更新し、過去に撮影した錦織選手とのツーショットを公開。写真では、錦織選手が色紙のようなものを持っており、その紙には、許斐さんによる錦織選手のイラストが描かれている。

許斐さんは「錦織圭選手本当にお疲れ様でした そしてありがとう」と労い、「漫画より凄い偉業をずっと果たし続けて来た日本のテニス界の希望、まさにテニスの王子様」とコメントした。

「どんなに原稿が忙しくてもトーナメント表発表からソワソワし応援していました」とも明かし、最後に「錦織選手と同じ時代にテニスの作品に携われた事に感謝しています」と締めくくった。