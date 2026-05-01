5月3日（日）に行われる第173回天皇賞・春（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。1枠1番ヴェルミセル馬体重：474前走馬体重：前走海外4月30日に栗東で計量吉村圭司・栗東2枠2番サンライズソレイユ馬体重：534前走馬体重：5324月30日に栗東で計量矢作芳人・栗東2枠3番アドマイヤテラ馬体重：514前走馬体重：5044月30日に栗東で計量友道康夫・栗東3枠4番アクアヴァーナル馬体重：476前走馬体重：4784月29日に栗東で計