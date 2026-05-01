【天皇賞・春】クロワデュノールは520kg…出走馬の調教後の馬体重
5月3日（日）に行われる第173回天皇賞・春（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。
1枠1番
ヴェルミセル
馬体重：474
前走馬体重：前走海外
4月30日に栗東で計量
吉村圭司・栗東
2枠2番
サンライズソレイユ
馬体重：534
前走馬体重：532
4月30日に栗東で計量
矢作芳人・栗東
2枠3番
アドマイヤテラ
馬体重：514
前走馬体重：504
4月30日に栗東で計量
友道康夫・栗東
3枠4番
アクアヴァーナル
馬体重：476
前走馬体重：478
4月29日に栗東で計量
四位洋文・栗東
3枠5番
ケイアイサンデラ
馬体重：444
前走馬体重：426
4月30日に栗東で計量
小林真也・栗東
4枠6番
エヒト
馬体重：462
前走馬体重：470
4月29日に栗東で計量
森秀行・栗東
【大阪杯】ダービー馬・クロワデュノールが抜け出す！武豊メイショウタバルは2着ダービー馬が参戦
4枠7番
クロワデュノール
馬体重：520
前走馬体重：522
4月29日に栗東で計量
斉藤崇史・栗東
5枠8番
シンエンペラー
馬体重：516
前走馬体重：前走海外
4月30日に栗東で計量
矢作芳人・栗東
5枠9番
プレシャスデイ
馬体重：504
前走馬体重：504
4月29日に美浦で計量
伊坂重信・美浦
6枠10番
マイネルカンパーナ
馬体重：430
前走馬体重：422
4月30日に美浦で計量
青木孝文・美浦
6枠11番
タガノデュード
馬体重：518
前走馬体重：500
4月30日に栗東で計量
宮徹・栗東
7枠12番
ヘデントール
馬体重：494
前走馬体重：482
4月29日に美浦で計量
木村哲也・美浦
7枠13番
ミステリーウェイ
馬体重：510
前走馬体重：500
4月30日に栗東で計量
小林真也・栗東
8枠14番
ホーエリート
馬体重：498
前走馬体重：486
4月29日に美浦で計量
田島俊明・美浦
8枠15番
ヴェルテンベルク
馬体重：500
前走馬体重：486
4月30日に栗東で計量
宮本博・栗東