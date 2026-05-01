秋田朝日放送 秋田市の魅力発信の取り組みに助言する「秋田市ブランディングアドバイザー」に就任した映画監督の成田洋一さんが沼谷市長と市の将来像を語りました。 成田洋一さんは、代表作「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」で日本アカデミー賞優秀監督賞を受賞した秋田市出身の映画監督です。 「世界はまだ、秋田市のことをよく知らない。」というテーマで開かれた対談は秋田市のＳＮＳア