今回のSNSへの投稿で女性行員が使用したのが「BeReal.」という若者に人気のアプリです。これまでもSNSでの不適切な投稿が問題となってきましたが、専門家は、この「BeReal.」によって傾向が変わってきたと指摘します。 西日本シティ銀行内で撮影された動画には、7人の顧客の名前や「業務目標」の文字や金額などが映されていました。4月30日午後、西日本シティ銀行は。『このたび、当行職員がインターネット上に投稿した