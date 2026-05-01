「ケンタッキーフライドチキン」が、「ケンタの鶏竜田バーガー」を復活販売中です。5月1日、同店の公式「X」アカウントが、想定を上回る反響のため、店舗によっては早期終了となることを伝えています。【画像】やば…うまそ！これが「伝説のバーガー」です！「伝説のバーガー」間もなく終了！公式アカウントは、「鶏竜田バーガー、もうすぐ食べ納めです。『まだ食べていない』という方も『最後にもう一度！』という方もGWがラ