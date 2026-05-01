「ケンタッキーフライドチキン」が、「ケンタの鶏竜田バーガー」を復活販売中です。5月1日、同店の公式「X」アカウントが、想定を上回る反響のため、店舗によっては早期終了となることを伝えています。

【画像】やば…うまそ！ これが「伝説のバーガー」です！

「伝説のバーガー」間もなく終了！

公式アカウントは、「鶏竜田バーガー、もうすぐ食べ納めです。『まだ食べていない』という方も『最後にもう一度！』という方もGWがラストチャンスとなります。想定を上回る反響をいただいており、店舗によっては早めに終了する場合も…！今のうちにぜひ」とコメントしています。

「ケンタの鶏竜田バーガー」は、鶏モモ一枚肉の厚みとジューシーさに、マヨソースやショウガのアクセントが合わさった一品。2025年11月に登場した際は、発売から1週間で約100万個を売り上げ、早期完売した「伝説のバーガー」です。

SNSでは「鶏竜田バーガーがないと寂しい」「夢に出てくるほど忘れられない」「もう一度食べたい」など、再販要望が殺到したとのこと。

今回の復活販売でも、「ああケンタの鶏竜田めちゃうまい」「サクザクの衣とプリップリのジューシーな鶏肉がおいしかったです」「鶏肉好きな人は、ぜひ！一度はご賞味あれ！」「何度食べてもやっぱりおいしい」「レギュラー化してください！」「ほかのファストフードチェーンでは勝負できないだろうと思わせるほどジューシーで香ばしくとてもおいしかった」「なるほど、これが幸せというものか」と絶賛する声が上がっています。

