サンエックスの人気キャラクターたちが東京タワーに集結する体験型イベントのサンエックスユニバース×東京タワー「ワクワク芝さん歩」（５月２日〜６月２５日）のオープン前プレス内覧会が１日、東京・港区の東京タワーで行われた。同イベントはサンエックスの仲間たちと楽しむ「ピクニック」をテーマに「うそ探偵トマント」をはじめリラックマやすみっこぐらしなど総勢８キャラクターたちとともに東京タワーや芝公園エリアを