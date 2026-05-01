サンエックスの人気キャラクターたちが東京タワーに集結する体験型イベントのサンエックスユニバース×東京タワー「ワクワク芝さん歩」（５月２日〜６月２５日）のオープン前プレス内覧会が１日、東京・港区の東京タワーで行われた。

同イベントはサンエックスの仲間たちと楽しむ「ピクニック」をテーマに「うそ探偵トマント」をはじめリラックマやすみっこぐらしなど総勢８キャラクターたちとともに東京タワーや芝公園エリアを巡りながら楽しむ体験型コンテンツになっている。

主なイベントコンテンツは、東京タワーのメインデッキや高さ１５０ｍまで続く外階段を隠れているサンエックスユニバースのキャラクターを探しながら上るイベントや、芝公園エリアを巡る宝探しイベント「サンエックスユニバース リコピーンとひらめきなぞめぐり」など４つ。担当者によると「東京タワー周辺にはサンエックスユニバースのキャラクターが登場する展示や装飾がいくつも設置されている」と、さまざまな場所で楽しめるようになっている。

さらに土日祝日限定でキャラクターフードが楽しめるキッチンカー、期間限定のポップアップストアでは同イベント限定の東京タワーコラボのオリジナルグッズをはじめとした約２６０点のアイテムが発売されるなど、内容は盛りだくさん。ポップアップストアでは期間限定でキャラクターグリーティングの実施も予定されている。

担当者は、「サンエックスユニバースのキャラクターでいっぱいの東京タワーへピクニックへ行こう、という題材のもと、楽しいピクニックの思い出をファンの皆様に作っていただきたいという思いを込めてイベント実施に向けてやっている」と同イベントに向けた思いを語った。