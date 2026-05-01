アメリカのトランプ大統領が出席する夕食会の会場近くで起きた銃撃事件で、容疑者の姿を捉えた監視カメラの映像が新たに公開されました。夕食会の会場近くに集まっている警備員たち。犬を連れた警備要員とみられる人も写っています。すると次の瞬間、銃を持った男が金属探知機を全速力で駆け抜けていきます。素早く拳銃を引き抜き、発砲する警察官や、急いで銃を構える警備要員の姿もみられます。これは、事件が起きた首都ワシント