Epic Gamesストア公式Xが5月1日、オープンワールド・アクションRPG「ホグワーツ・レガシー」のPC版を無料配布すると発表しました。本キャンペーンは、映画「ハリー・ポッター」公開25周年を記念したもの。配布期間は5月4日0時までで、対象プラットフォームは“Epic Gamesストアのみ”です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■1800年代の魔法界を舞台にした没入型アクションRPG「ホグワーツ・レガシー」は、